Foot - Mercato

Mercato : Romain Faivre attend toujours le Milan AC !

Publié le 9 novembre 2021 à 9h27 par G.d.S.S. mis à jour le 9 novembre 2021 à 9h32

Frustré par son départ avorté vers le Milan AC lors du dernier mercato estival, Romain Faivre a lancé un nouvel appel du pied envers le club rossonero.