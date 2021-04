Foot - Mercato

Mercato : Rodgers pour remplacer Mourinho à Tottenham ? Il répond !

Publié le 28 avril 2021 à 8h32 par La rédaction mis à jour le 28 avril 2021 à 8h35

Pressenti pour venir remplacer José Mourinho sur le banc de Tottenham, Brendan Rodgers a laissé entendre qu’il allait plutôt continuer l’aventure avec Leicester.