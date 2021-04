Foot - Mercato

Mercato : Le succession de Mourinho se complique !

Publié le 27 avril 2021 à 19h20 par La rédaction

Annoncé dans le viseur des Spurs suite au limogeage de José Mourinho, Brendan Rodgers n’aurait aucune envie de quitter Leicester pour rejoindre Tottenham, c’est en tout cas ce qu’il a fait savoir.