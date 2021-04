Foot - Mercato

Mercato : Une nouvelle destination inattendue pour Enzo Zidane ?

Publié le 27 avril 2021 à 17h40 par La rédaction

Sans club depuis octobre dernier, Enzo Zidane, fils de Zinedine Zidane pourrait bientôt débarquer à Ibiza. Lui qui s’était un peu perdu ces derniers temps va être mis à l’essai par le club espagnol.