Mercato : Révélations sur le flop de l'ASSE avec Aouchiche

Publié le 18 septembre 2022 à 19h45 par La rédaction

Arrivé en provenance du PSG, Adil Aouchiche était annoncé comme un grand talent en devenir. Très attendu dans le Forez, le milieu offensif n'aura finalement jamais convaincu. D'ailleurs, Aouchiche a fini par partir lors du mercato estival, s'engageant avec Lorient. L'ASSE s'est donc trompée et cela aurait pu se passer différemment.

Saint-Étienne entame une saison compliquée en Ligue 2. Après la relégation, la direction sportive stéphanoise devait renflouer les caisses en vendant plusieurs joueurs. En se séparant d'Adil Aouchiche, l'ASSE s'est séparée d'un gros salaire. Malgré tout, d'un point de vue sportif, le pari Aouchiche, arrivé du PSG, reste un flop.

Mercato - ASSE : Wahbi Khazri lâche ses vérités après son transfert https://t.co/CLC0bIpwdl pic.twitter.com/EORuFARuds — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

Aouchiche libéré de son contrat ?

Avec le départ d'Adil Aouchiche, l'ASSE n'a donc récupéré aucune indemnité de transfert. Le milieu offensif a en effet été libéré pour qu'il rejoigne Lorient. Malgré tout, les Verts ont réussi à économiser son gros salaire. La page Aouchiche a donc enfin été tournée à l'ASSE, qui aurait d'ailleurs pu faire des choix plus judicieux plutôt que de recruter l'ex-joueur du PSG.

Une catastrophe financière orchestrée par Puel