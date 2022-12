Mercato : Réunion au sommet avec McCourt, la mèche est vendue pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est actuellement en stage à Marbella pour parfaire sa préparation. Présent en Espagne ces derniers jours, Pablo Longoria a quitté le groupe d'Igor Tudor pour se rendre aux Etats-Unis et s'entretenir avec Frank McCourt. Le propriétaire américain aurait évoqué plusieurs sujets avec le président, notamment l'actualité de la formation marseillaise. Signe de son implication à l'OM ?

Année inédite pour les clubs de football, qui doivent s'organiser et s'entretenir, alors que se dispute la Coupe du monde au Qatar. Après quelques jours de repos, certains joueurs se sont rendus à Marbella pour préparer la reprise. Plusieurs équipes de Ligue 1 ont fait le voyage et se croisent sur les terrains, comme l'OM ou le RC Lens. Situation cocasse pour Jonathan Clauss, transféré à Marseille cet été et qui a croisé certains de ses anciens coéquipiers.

Mercato - OM : Longoria s'attaque à une révélation du Mondial, une première réponse tombe https://t.co/MptW0rJIRp pic.twitter.com/3j7sE7pEja — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Longoria rencontre McCourt aux Etats-Unis

Président de l'OM, Pablo Longoria a accueilli les joueurs sur ses terres, mais a été contraint, très vite, de les abandonner. Et pour cause, le responsable s'est envolé, lundi soir, pour les Etats-Unis aux côtés du directeur du football Javier Ribalta, du directeur de la stratégie Pedro Iriondo et du directeur financier Stéphane Tessier. Selon les informations de La Provence , la direction de l'OM s'est rendue aux Etats-Unis pour s'entretenir avec Frank McCourt. La teneur de la discussion n'a pas filtré, mais on ne prendra pas de risque en annonçant qu'il était question de l'actualité marseillaise.

McCourt toujours impliqué dans le club ?

Cet entretien serait le signe de l'implication de Frank McCourt dans son club, ce qui mettrait à mal les rumeurs sur la vente de l'OM. Alors que l'Américain a récemment quitté la présidence du conseil de surveillance, certains journalistes ont annoncé que la formation pourrait changer de main dans les prochains mois. Mais cette réunion pourrait signifier l'inverse, surtout si les prochaines échéances, le mercato, mais aussi la stratégie pour 2023 ont été évoqués.