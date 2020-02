Foot - Mercato

Mercato : Rennes réagit à la signature de Ben Arfa en Espagne !

Publié le 3 février 2020 à 11h40 par La rédaction mis à jour le 3 février 2020 à 11h42

Libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a rejoint Valladolid à la fin du mois de janvier. Le président breton Olivier Létang est revenu sur cette nouvelle aventure pour son ancien joueur.