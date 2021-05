Foot - Mercato

Mercato : Un départ à 100M€ fixé par le Stade Rennais !

Publié le 25 mai 2021 à 13h50 par La rédaction mis à jour le 25 mai 2021 à 13h56

Alors que Jeremy Doku intéresserait quelques clubs européens, Nicolas Holveck n'aurait aucune intention de se séparer du Belge cet été. Le président du Stade Rennais a ainsi fixé un prix démentiel pour le joueur de 18 ans.