Mercato - Rennes : Un joueur du RC Lens arrive !

Publié le 4 juillet 2021 à 15h51 par La rédaction

Désireux de se renforcer défensivement, le Stade Rennais suivrait le dossier Loïc Badé de près depuis plusieurs semaines. Et un accord aurait été trouvé avec le RC Lens pour le transfert du défenseur de 21 ans.