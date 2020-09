Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Une vente à 20M€ se précise ?

Publié le 8 septembre 2020 à 10h40 par La rédaction

Courtisé par Chelsea pour apporter de la concurrence à un Kepa Arrizabalaga de plus en plus décevant, Edouard Mendy serait proche de quitter Rennes.

Arrivé il y a un an en provenance du Stade de Reims, Edouard Mendy pourrait d’ores et déjà quitter la Bretagne. Alors que Chelsea ciblait premièrement Mike Maignan, le prix demandé par les dirigeants lillois a refroidi les Londoniens. Les Blues ont ainsi rebattu leurs cartes sur le gardien du Stade Rennais, sur conseil de Petr Cech et Christophe Lollichon, comme nous vous le révélions en exclusivité. Selon Nicolo Schira, les différentes parties seraient proches d’un accord pour un transfert de 20M€ hors bonus. Un contrat de 4 ans attendrait le gardien de 28 ans du côté de Stamford Bridge.