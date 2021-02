Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Cette révélation surréaliste sur le départ d’Olivier Létang !

Publié le 27 février 2021 à 14h50 par B.C.

En février 2020, Olivier Létang quittait la présidence du Stade Rennais, débarqué de ses fonctions par la famille Pinault. Et un fait pour le moins surprenant aurait notamment contribué à ce départ.