Mercato - Rennes : Une pépite du club déjà sur le départ ?

Publié le 22 décembre 2020 à 10h10 par La rédaction

Lancé en équipe première cet été, Brandon Soppy pourrait déjà quitter le Stade Rennais. Le latéral droit serait proche de rejoindre l'AS Roma lors du mercato d'hiver.