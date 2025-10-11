Mercato : Renforts de dernière minute à l'OM, c'est validé !

Deuxièmes de Ligue 1 à un petit point du PSG, les Marseillais ont enfin lancé leur saison 2025-2026 en enchaînant les belles prestations ces dernières semaines. Le club de la cité phocéenne a surtout réglé un problème par rapport à l'année dernière : la défense. L'OM est la meilleure du championnat dans ce registre à égalité avec le PSG et l'OL et c'est en partie grâce au mercato, bouclé dans les derniers instants.
Auteur d'un début de saison chaotique, l'OM a maintenant passé la seconde et pourrait montrer les crocs. Le club a bien travaillé pour bâtir un effectif de plus en plus solide. Renato Civelli, qui a joué à l'OM de 2006 à 2009, est resté attentif à la situation du club et visiblement, les renforts défensifs lui plaisent énormément.
L'OM a trouvé la solution
L'année dernière, l'OM avait déjà signifié son envie de concurrencer sérieusement le PSG. Cette saison le club a décroché une belle victoire lors du Classique de septembre et semble avoir de meilleures armes pour y parvenir. « J'ai le sentiment que l’OM a recruté les bons profils pour appliquer ces consignes, minimiser les erreurs. Cela manquait de qualité technique et de vista ; Emerson, Aguerd et Pavard les ont pour contourner la pression, verticaliser à la moindre ouverture. Ils sont aussi très rapides pour rattraper les coups, lorsque ça part dans leur dos » analyse Renato Civelli dans un entretien pour La Provence.
L'OM sauvé grâce à ce transfert
Dans ces rangs, l'OM peut compter sur la présence de joueurs très talentueux et la dynamique actuelle permet d'aborder plus sereinement les grands rendez-vous. L'arrivée de Benjamin Pavard a notamment fait beaucoup de bien. « Et Pavard... C’est vraiment un énorme renfort. Pour Leo Balerdi, c’est quand même plus facile de faire son métier dans de bonnes conditions » poursuit Renato Civelli.