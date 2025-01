Mercato : Recalé, le RC Lens chamboule tout pour ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’Hervé Koffi ait donné satisfaction depuis le départ de Brice Samba à Rennes, le RC Lens est toujours à la recherche d’un nouveau gardien titulaire. En ce sens, les Sang et Or s'intéressent notamment à Daniel Peretz, mais ce dernier préfère rester au Bayern Munich, où il est la doublure de Manuel Neuer. Les dirigeants lensois ont alors activé la piste menant à Mathew Ryan, portier de l’AS Rome.

Le RC Lens a peut-être trouvé son nouveau gardien. Comme indiqué par L'Équipe, les Sang et Or sont en discussion avec l’AS Rome dans l’optique de s’attacher les services de Mathew Ryan. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AZ Alkmaar, l’international australien (96 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec la Louve.

Peretz veut rester au Bayern Munich

Autre nom qui avait été évoqué, celui de Daniel Peretz, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. Mais comme indiqué par le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, le gardien âgé de 24 ans, actuellement blessé, n’a pas l’intention de partir, même si le club bavarois était ouvert à un transfert au RC Lens.

Lens proche d’un accord avec l’AS Rome pour Ryan

Les Sang et Or ont donc exploré d’autres pistes et celle menant à Mathew Ryan semble aller assez vite. D’après Sky Italia, un accord est proche d’être trouvé entre l’AS Rome et le RC Lens pour le transfert du portier âgé de 32 ans. Une opération qui devrait se situer aux alentours des 800 000€.