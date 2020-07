Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane campe sur ses positions pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 3 juillet 2020 à 13h00 par La rédaction

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2021, Sergio Ramos pourrait quitter le club merengue après 16 années de bons et loyaux services. Il y a donc urgence et Zinédine Zidane l’a encore rappelé : il est « irremplaçable. »

Le dossier Sergio Ramos serait sur la table du Real Madrid depuis plusieurs semaines et plus les jours passent, plus l'urgence grandit ! Le capitaine emblématique de la Casa Blanca a d’ailleurs encore endossé le rôle de sauveur jeudi dernier dans le cadre d’une rencontre très importante dans la course au titre. Grâce à son penalty transformé, unique but du match, le Real Madrid a pris quatre points d’avance sur le FC Barcelone. Contractuellement lié au club merengue jusqu’en juin 2021, Sergio Ramos souhaiterait prolonger son aventure et Zidane l’a rappelé, le défenseur espagnol est d’une importance capitale dans son effectif !

« C'est un joueur unique et irremplaçable. »