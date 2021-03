Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane proche de sortir vainqueur d’une lutte acharnée ?

Publié le 21 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

Dans le viseur des plus grands clubs européens, David Alaba se rapprocherait considérablement du Real Madrid qui ne lésinerait pas sur les moyens pour recruter Alaba.

Alors que le PSG, le FC Barcelone ou encore des clubs anglais cherchent à s’attacher les services de David Alaba, ce serait le Real Madrid qui serait le plus proche de rafler la mise. Ces dernières semaines, Fabrizio Romano a assuré que le champion d’Espagne et Alaba discuteraient et que la Casa Blanca disposait d’un avantage sur la concurrence. Et il semblerait que le journaliste ait vu juste puisqu’en Espagne on s’avance en révélant un accord quasi bouclé pour une opération à 60M€ pour le joueur qui sera en fin de contrat au Bayern Munich en juin prochain.

Le Real Madrid paierait 60M€ pour Alaba