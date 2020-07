Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare un grand ménage estival !

Publié le 23 juillet 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de remporter la Liga avec le Real Madrid, Zinedine Zidane devrait poursuivre son aventure avec le club merengue. Alors que la Ligue des Champions n'est pas encore terminée, le coach français n'oublierait pas le mercato estival pour autant. Et pour mener à bien son recrutement, Zinedine Zidane aurait déjà annoncé à Florentino Pérez qu'il comptait procéder à un gros dégraissage cet été.

Zinedine Zidane aurait convaincu ses dirigeants de le conserver. Avant la reprise de la Liga, le coach français et le Real Madrid étaient en difficulté. Deuxièmes, derrière le FC Barcelone, lors du confinement, les hommes de Zinedine Zidane ont profité des faux pas catalans pour prendre les devants et remporter le championnat. Grâce à ce sacre, Zinedine Zidane serait désormais assuré de rester au Real Madrid. D'après les indiscrétions de Marca , le Ballon d'Or 98 aurait conforté sa place sur le banc merengue. En conséquence, il ne devrait pas faire ses valises cet été. Une nouvelle qui devrait faire le malheur de la Juventus. En effet, les Bianconeri auraient souhaité profité de la situation indécise de Zinedine Zidane pour se jeter sur lui et en faire le successeur d'un Maurizio Sarri décrié à Turin. Mais il semblerait qu'ils puissent déjà faire une croix sur cette option.

Zidane aurait dévoilé son plan dégraissage à Pérez

Alors qu'il devrait occuper le banc du Real Madrid la saison prochaine, Zinedine Zidane aurait déjà les yeux rivés sur le mercato. Et la fin de la Ligue des Champions, prévues en aout, n'y changerait rien. Toujours selon Marca, Zinedine Zinedine aurait donné sa ligne conductrice à Florentino Pérez pour la prochaine saison. A en croire le média espagnol, les deux hommes auraient profité de leur entretien pour parler du recrutement estival et en particulier des départs. Plus précisément, Zinedine Zidane aurait abordé la situation de ses indésirables avec son président. L'occasion de lui rappeler qu'il ne compterait pas sur James Rodriguez et Gareth Bale.

Sept joueurs sacrifiés par Zidane cet été ?