Mercato - Real Madrid : Zidane ne lâcherait rien pour Sergio Ramos !

Publié le 22 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid en 2021, moment où son contrat arrivera à expiration. La politique du club merengue a toujours été de prolonger ses cadres, mais arrivé à un certain âge, le club a l'habitude de prendre des pincettes pour les prolongations. Zinedine Zidane serait déterminé à conserver son capitaine.

Sergio Ramos verra son contrat se terminer au Real Madrid en 2021. Le défenseur espagnol aura alors 35 ans. Les dirigeants du club merengue sont sceptiques à l’idée de lui proposer une prolongation de contrat jusqu'en juin 2023 comme le principal intéressé le demanderait. Ce n'est pas dans les habitudes du Real Madrid d'offrir de nouveaux bails à un joueur à ce stade de sa carrière. Entraîneur du club merengue, Zinedine Zidane a révélé qu'il souhaitait voir son capitaine rester à la Casa Blanca en conférence de presse. Et Zidane serait d'ailleurs passé à l'action en interne pour combler Ramos.

Zidane aurait poussé en interne pour que Ramos participe aux JO, un premier pas vers une prolongation ?