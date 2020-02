Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ne lâcherait rien pour Sterling !

Publié le 22 février 2020 à 20h30 par Th.B.

Bien que Raheem Sterling a dernièrement assuré vouloir poursuivre son aventure à Manchester City, le Real Madrid resterait en embuscade dans ce dossier, Zinedine Zidane appréciant beaucoup l’international anglais.

« Je suis à City et je suis très heureux » . Voici le témoignage que Raheem Sterling tenait à As ces derniers jours. L’attaquant de Manchester City jurait ainsi fidélité aux Skyblues , bien que le Real Madrid s’intéresserait à lui. Un intérêt qui inquiète Pep Guardiola qui s’est exprimé sur ce sujet en conférence de presse, expliquant que « quand le Real Madrid ou le Barça appellent un joueur, les autres clubs tremblent » . Et Manchester City pourrait bien trembler dans les prochains mois, d’une part parce que le club attend le verdict du Tribunal du Sport suite à son appel concernant la suspension de City pour les deux prochaines campagnes européennes, mais aussi pour l’avenir de Sterling.

Sterling, une piste de longue date de Zidane