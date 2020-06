Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait frapper un grand coup cet été !

Publié le 4 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Jadon Sancho, le Real Madrid serait d’ailleurs susceptible de passer à l’action lors du mercato estival à venir.

L’été dernier, la grande recrue du Real Madrid se nommait Eden Hazard. À un an de la fin de son ancien contrat le liant à Chelsea, l’international belge déposait ses valises à la Casa Blanca. Auteur d’une grande saison avec le Borussia Dortmund au cours de laquelle il a inscrit 17 buts et délivré 16 passes décisives en Bundesliga, l’international anglais figurerait sur les tablettes du club merengue. Une offre pourrait être dégainée dans les prochaines semaines pour… cet été !

Jason Sancho au Real à l’intersaison ?