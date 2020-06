Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait frapper fort avec Havertz !

Publié le 13 juin 2020 à 10h30 par Th.B.

Dans les plans des plus grands cadors européens, Kai Havertz (21 ans) est pisté par le Real Madrid qui serait très bien placé dans la course à la signature du milieu offensif du Bayer Leverkusen.

Avec le Bayer Leverkusen, Kai Havertz qui vient de fêter ses 21 ans le 11 juin, a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en Bundesliga cette saison. Depuis la reprise du championnat allemand, le milieu offensif du Bayer évolue plus haut en second attaquant. De quoi lui permettre d’être encore plus réaliste et décisif pour le club de Leverkusen. Ses performances sont telles que le gratin européen suit avec attention son évolution. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité en mai dernier un intérêt de Zinedine Zidane souhaitant miser sur les talents de demain pour renforcer l’effectif du Real Madrid. Toujours selon nos informations exclusives divulguées le 12 juin, le10sport.com a fait part une grande bataille du côté de la Premier League pour Kai Havertz. Chelsea, Manchester United ainsi que City sont prêts à se disputer les services de l’Allemand. Le Real Madrid aura donc fort à faire pour mener à bien cette opération, mais pourrait compter sur la volonté première du principal intéressé.

Havertz voudrait se lancer un nouveau challenge et s’en donnerait les moyens