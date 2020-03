Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait bloquer le Barça dans le dossier Aubameyang !

Publié le 15 mars 2020 à 22h00 par La rédaction

Cible du FC Barcelone depuis quelques mois, Pierre-Emerick Aubameyang serait aussi dans le viseur du Real Madrid.

Alors qu’il ne reste plus qu’un an de contrat à Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone s'intéresserait de près à son profil. La situation d’Arsenal, neuvième de Premier League et pas qualifié en coupe d’Europe, pourrait le pousser à quitter le club londonien. La récente élimination en Ligue Europa face à l’Olympiakos devrait aussi pencher dans la balance au moment de penser à son avenir.

Zidane également intéressé par Aubameyang ?