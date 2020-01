Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane laisse une porte ouverte pour le mercato !

Publié le 29 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 31 janvier à minuit, Zinedine Zidane n’exclut pas de boucler au moins un renfort ou un départ d’ici cette échéance.

C’est un fait, le Real Madrid n’est pas resté inactif en cette période de mercato hivernal : la jeune pépite Reinier Jesus a officialisé son arrivée au sein du club merengue , et deux joueurs de Zinedine Zidane sont partis sous la forme d’un prêt avec Alvaro Odriozola et Andriy Lunin. Mais le Real Madrid prépare-t-il d’autres mouvements dans les prochains jours ?

Zidane n’exclut rien pour la fin du mercato