Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur l’avenir de Reinier Jesus !

Publié le 29 janvier 2020 à 0h00 par T.M.

Alors que Reinier Jesus est officiellement un joueur du Real Madrid, il pourrait être prêté pour aller chercher du temps de jeu. Un scénario évoqué par le directeur sportif de Valladolid.

Cet hiver, le Real Madrid a frappé un gros coup en actant l’arrivée de Reinier Jesus. Annoncé comme le futur Neymar, l’ex-crack de Flamengo s’est donc installé au sein de la capitale espagnole. Toutefois, à 18 ans, le Brésilien pourrait ne pas porter le maillot du Real Madrid immédiatement. Si certains ont annoncé que Reinier Jesus devrait évoluer dans un premier temps avec La Castilla, d’autres ont évoqué un possible prêt pour se faire au football européen. Et pour ce scénario, une aventure à Valladolid, club dont le président est Ronaldo, a été soumise.

« Je ne crois pas que cela soit possible »