Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane intéresse un très grand club étranger !

Publié le 27 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a fait l’objet de certaines tensions avec la direction du Real Madrid ces derniers mois, Zinedine Zidane intéresserait la Juventus.

« Pour l’instant je suis l’entraineur du Real Madrid et je suis très content d’être ici. J’ai envie de grandir en tant qu’entraineur et j’aime ce que je fais dans mon travail, mais je suis l’entraineur du Real Madrid et je me concentre exclusivement sur mon travail ici et sur le match de demain », confiait récemment Zinedine Zidane en conférence de presse sur son avenir au Real Madrid. Pourtant, l’entraîneur français aurait la cote sur le marché des entraîneurs…

La Juventus apprécierait le profil de Zidane