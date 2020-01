Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pensé à claquer la porte !

Publié le 26 janvier 2020 à 19h00 par H.G.

En conflit avec Florentino Pérez, Zinedine Zidane aurait pensé à claquer la porte l'été dernier pour rejoindre la Juventus. De leur côté, les Bianconeri rêveraient toujours d'attirer le technicien français vers Turin.

Après une fin de saison dernière délicate pour son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane a bien redressé la barre depuis le début de l’exercice en cours. Si les Merengue n’ont pas terminé en tête de leur groupe en phase de poules en Ligue des Champions, les Madrilènes sont au coude à coude avec le FC Barcelone dans la course au titre en Liga et pourraient même passer devant les Catalans au classement en cas de victoire ce dimanche soir à Valladolid. Le Real Madrid affiche donc un meilleur visage sur le terrain qu’il y a quelques mois, et ce contexte favorable aurait permis de mettre de côté les tensions apparues l’été dernier entre Zinedine Zidane et son président, Florentino Perez. Toutefois, cela n’empêcherait pas la Juventus de continuer à envisager de confier son banc au technicien français à l’avenir.

La Juventus rêverait de voir Zidane sur son banc