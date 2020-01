Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : James Rodriguez au coeur de ce dossier à 100M€ ?

Publié le 26 janvier 2020 à 14h00 par La rédaction

En difficulté à Madrid, James Rodriguez pourrait servir de monnaie d’échange afin de faciliter la réalisation d’un dossier XXL du Real Madrid.

Revenu d’un prêt de 2 ans peu fructueux au Bayern Munich, James Rodriguez n’arrive pas à relancer sa carrière au Real Madrid. Le Colombien n’a joué que 7 matchs en Liga avec le Real Madrid et a vécu un nouveau mois éloigné des terrains en décembre. Dans cette optique Zinedine Zidane ne serait pas contre remplacer son milieu l’été prochain. Mais si James Rodriguez devait partir, le chèque devrait être sensiblement inférieur aux 75M€ dépensés par le Real Madrid pour le faire venir en 2014.

James Rodriguez dans l'opération Fabian Ruiz ?