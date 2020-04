Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est menacé par une opération à la Ousmane Dembélé !

Publié le 18 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur Eduardo Camavinga, c’est finalement le Borussia Dortmund qui pourrait rafler la mise avec la jeune pépite du Stade Rennais.

Lors du mercato estival 2016, après s’être révélé dans les rangs du club Stade Rennais où il a été formé, Ousmane Dembélé rejoignait finalement les rangs du Borussia Dortmund pour 15M€. Le club allemand, qui a finalement revendu l’attaquant français au FC Barcelone un an plus tard pour 125M€ (hors bonus), avait donc réussi une très bonne pioche au Stade Rennais. Et l’histoire pourrait se répéter…

Le Borussia veut Camavinga !

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, le Borussia Dortmund veut réitérer le même coup avec un certain Eduardo Camavinga, la nouvelle pépite rennaise. Le jeune milieu de terrain tricolore se trouve dans le collimateur du club allemand en vue du prochain mercato, et le Borussia pourrait donc venir faire de l’ombre au Real Madrid, qui en pince également pour Eduardo Camavinga.