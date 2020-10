Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en grand danger pour cette cible en défense ?

Publié le 25 octobre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat, le Real Madrid s'active pour son successeur, mais Zinedine Zidane pourrait être définitivement distancé dans le dossier Dayot Upamecano.

En fin de contrat en 2021, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid près de seize ans après son arrivée. S'il n'intervient pas cet été, le départ du défenseur de 34 ans sera inévitable dans les prochaines saisons, et le Real Madrid s'active pour trouver son digne successeur. Indiscutable à Leipzig et ayant récemment fait ses débuts en équipe de France, Dayot Upamecano apparaît comme le choix prioritaire de Zinedine Zidane, qui pourrait ainsi former la futur charnière centrale de l'Equipe de France au sein de la Casa Blanca . Toutefois, Upamecano attise les convoitises, et le technicien français pourrait bien s'avouer vaincu dans les prochaines semaines...

Upamecano à Liverpool dès cet hiver ?