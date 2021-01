Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait une très grosse opportunité pour son avenir !

Publié le 27 janvier 2021 à 12h00 par B.C.

Suite aux derniers résultats décevants du Real Madrid, Zinedine Zidane se retrouve une nouvelle fois sur la sellette, mais le Français disposerait déjà d’une piste prestigieuse pour rebondir.

Zinedine Zidane vit une saison compliquée sur le banc du Real Madrid. Proche d’une élimination historique dès les phases de poules de Ligue des champions, le club espagnol est finalement parvenu à obtenir son ticket pour les huitièmes de finale, permettant ainsi à l’ancien numéro 10 de sauver sa peau, mais les éliminations successives du Real Madrid en Supercoupe d’Espagne et Coupe du Roi ont relancé les débats sur la présence du Français sur le banc merengue. Aucun licenciement ne serait toutefois à prévoir à court-terme, mais la direction devrait sérieusement se pencher sur la question à l’issue de la saison, et un départ de Zidane ne semble pas exclu.

La Juventus lorgne Zidane