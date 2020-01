Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait déjà programmé une offensive à 80M€ !

Publié le 18 janvier 2020 à 21h30 par La rédaction

Désireux de renouveler son milieu de terrain, Zinedine Zidane aimerait boucler l’arrivée de Fabián Ruiz avant le début de l’Euro 2020.

Zinedine Zidane souhaite renouveler son milieu de terrain depuis plusieurs mois car des joueurs importants comme Luka Modrić arrivent en fin de contrat cet été. Si les noms de Donny Van de Beek ou Paul Pogba circulent, la piste Fabián Ruiz semble être la plus chaude. Mais les dirigeants merengue souhaiteraient faire venir l'international espagnol du Napoli avant le début de l’Euro 2020.

Une offre entre 70 et 80M€ pour Fabian Ruiz ?