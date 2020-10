Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Real Madrid : Zidane a-t-il refusé un autre buteur ?

Publié le 7 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Certains médias espagnols affirment que Zinedine Zidane aurait repoussé certains renforts offensifs étudiés par le club, afin de garder un maximum d’investissement dans l’optique de l’été prochain. Que faut-il en penser ? Réponse.

Selon certaines informations sorties dans les médias espagnols, Zinedine Zidane aurait repoussé l’opportunité de recruter un attaquant buteur. Selon Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , qui s’est exprimé lundi soir sur le plateau d’ El Chiringuito : « Certains joueurs à Madrid regrettent que personne n'ait signé. Le vestiaire aurait aimé qu'un '9' vienne. Cette équipe marque peu et les joueurs disent que sans ce buteur potentiel, il sera difficile d'aller très loin, surtout en Ligue des champions . » Selon Inda, les profils de trois joueurs auraient notamment été étudiés par le club : Dzeko, Aubameyang et Cavani. Mais Zizou aurait préféré rester en l’état pour que le club garde un maximum de capacité d’investissement pour l’été prochain et les deals Mbappe et Haaland.

Des éléments de confirmation