Mercato - Real Madrid : Zidane a posé ses conditions pour l’un de ses indésirables !

Publié le 27 janvier 2020 à 18h30 par T.M.

En difficulté à Arsenal, où il est prêté, Dani Ceballos voudrait changer d’air à l’occasion de ce mercato hivernal. Toutefois, le Real Madrid pourrait bien lui mettre des bâtons dans les roues.

Convaincu par Unai Emery de rejoindre Arsenal, Dani Ceballos n’entre désormais plus dans les plans de Mikel Arteta. Pour le joueur prêté par le Real Madrid, la situation devient compliquée, au point même de vouloir rompre son prêt chez les Gunners. A 23 ans, l’Espagnol voudrait se relancer loin de l’Emirates, mais dans ce dossier, les Merengue ont également leur mot à dire. Et au sein de la Casa Blanca, on aurait certaines préférences pour l’avenir de Ceballos.

C’est non pour Valence ?