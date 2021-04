Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 27 avril 2021 à 0h30 par A.D.

Malgré son engagement jusqu'au 30 juin 2025, Vinicius Junior pourrait quitter le Real Madrid dans un avenir proche pour renflouer les caisses du Real Madrid. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Florentino Pérez dernièrement. Mais en ce qui le concerne, Vinicius Jr ne compte en aucun cas changer de club de si tôt.

Arrivé de Flamengo à l'été 2018, Vinicius Jr est comme dans un rêve au Real Madrid. Toutefois, il pourrait très vite revenir à la réalité. Malgré un engagement qui court jusqu'au 30 juin 2025, Vinicius Junior pourrait ne pas faire long feu au Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à AS ce samedi, Florentino Pérez a laissé clairement entendre qu'il pourrait être contraint de se séparer de Vinicius Jr à cause de la Super Ligue. « Sans Super Ligue, le Real Madrid pourra-t-il garder Vinicius Junior et le Barça Pedri, ou finiront-ils par partir ? Le problème ne sera pas de pouvoir signer des joueurs, mais de maintenir les effectifs. On verra si certains ne seront pas obligés de vendre leurs meilleurs joueurs ! » , a confié le président du Real Madrid. De son côté, Vinicius Jr ne veut en aucun cas penser à un départ de la Maison-Blanche .

«Mes objectifs de carrière ? Continuer à jouer pour le Real Madrid et...»