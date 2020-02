Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Donny van de Beek en rajoute une couche sur son avenir

29 février 2020

Zinédine Zidane souhaiterait s’offrir Donny van de Beek l’été prochain. Interrogé sur son avenir, le joueur de l'Ajax Amsterdam a fait le point…

Intéressé de longue date, le Real Madrid se rapprocherait un peu plus chaque jour de Donny van de Beek. The Athletic avait annoncé dernièrement que les dirigeants de l’Ajax Amsterdam seraient en train de traiter ce dossier et qu’ils donneraient une réponse au club merengue rapidement. Sans nouvelles, c’est le joueur néerlandais qui a pris la parole après l’élimination en Ligue Europa face à Getafe ce jeudi.

« Tout est encore ouvert »