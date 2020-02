Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Timo Werner au cœur d’énormes doutes en interne ?

Publié le 29 février 2020 à 11h00 par B.C.

Cet été, le Real Madrid pourrait s’attacher les services d’un nouvel attaquant. Timo Werner serait notamment pisté, mais l’international allemand ne ferait pas l’unanimité au sein du club merengue. Explications.

Avec seulement 2 buts depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic peine à convaincre en interne, et le Real Madrid pourrait décider de recruter un nouvel attaquant pour suppléer Karim Benzema sur le front de l’attaque. Selon les informations de Marca , Florentino Pérez aurait déjà plusieurs idées et viserait notamment Erling Braut Haaland et Lautaro Martinez. Mais un autre joueur serait sur la short-list des Merengue …

Timo Werner ne ferait pas l’unanimité au Real Madrid