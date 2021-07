Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bonne nouvelle pour l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 9 juillet 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que le contrat de Karim Benzema au Real Madrid expirera le 30 juin 2022, tout indique que rien ne serait compliqué dans l’optique de le prolonger.

Leader incontesté de l’attaque du Real Madrid depuis 2018 et le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Karim Benzema est ainsi entré plus que jamais dans l’histoire du club de la capitale espagnole. Seulement voilà, à maintenant 33 ans, l’international français arrivera aux terme de son contrat actuel le 30 juin 2022, soit dans moins d’un an. Mais à la différence de Sergio Ramos qui a quitté le club le 30 juin dernier et qui a signé au PSG ce jeudi, tout indique que Karim Benzema rempilera facilement.

Le sérénité est de mise dans le dossier Karim Benzema