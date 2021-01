Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première décision a été prise pour l’avenir de cette pépite !

Publié le 18 janvier 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que son prêt au Borussia Dortmund ne se déroule pas comme prévu puisqu’il y est en manque de temps de jeu, Reinier Jesus pourrait prochainement changer de club. Mais si certains clubs espagnols étaient intéressés par son profil, ceux-ci pourraient d’ores et déjà l’oublier.

Recruté à Flamengo par le Real Madrid l’hiver dernier, Reiner Jesus a été prêté au Borussia Dortmund pour les deux prochaines saisons. En se calquant sur le modèle qu’il avait mis en place avec Achraf Hakimi, le club de la capitale espagnole espérait que le jeune attaquant brésilien enchaine les matchs afin de parfaire sa formation et ainsi s’adapter au football européen. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu pour le Brésilien de 18 ans dans la mesure où il ne bénéficie pas d’un grand temps de jeu au sein du club de la Ruhr. Et cela pourrait pousser le Real Madrid à prendre une décision radicale prochainement à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

S’il quitte le Borussia Dortmund, Reiner Jesus restera en Allemagne !