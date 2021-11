Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie prestigieuse pour Gareth Bale ?

Publié le 9 novembre 2021 à 10h10 par B.C.

Nouvel entraîneur de Tottenham, Antonio Conte souhaiterait mettre la main sur Gareth Bale lors du prochain mercato hivernal.

Régulièrement annoncé sur le départ, Gareth Bale figure toujours dans l’effectif du Real Madrid. Prêté la saison dernière à Tottenham, l’international gallois a fait son retour chez les Merengue cet été, avec l’espoir de se relancer sous les ordres de Carlo Ancelotti, à un an de la fin de son contrat. Cependant, une déchirure des ischio-jambiers a jusqu’ici empêché l’attaquant de 32 ans de retrouver une place importante dans l’équipe, mais cela n’empêcherait pas Antonio Conte d’avoir des vues sur lui d’après la presse espagnole.

Antonio Conte voudrait Gareth Bale