Mercato - Real Madrid : Une piste de Zidane décisive pour l’avenir de Marcelo ?

Publié le 7 mai 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Alors que l’arrivée de David Alaba au Real Madrid provoquerait le possible départ de Marcelo, Cristiano Ronaldo imaginerait le transfert de son ancien coéquipier à la Juventus.

Le poste de latéral gauche serait donc l'un des objectifs du Real Madrid en vue du mercato estival. La presse italienne apporte une bonne nouvelle aux Merengue puisque David Alaba, défenseur du Bayern Munich, serait prêt à rejoindre la capitale espagnole. Des informations qui viennent confirmer la récente exclusivité du 10 Sport sur un intérêt réciproque entre Zinedine Zidane et l'international autrichien. Ce dernier se rapprocherait inéluctablement de Madrid, tout en jouant un rôle essentiel sur l'avenir de Marcelo. Explications...

Marcelo poussé vers la sortie par Alaba ?