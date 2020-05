Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme rebondissement pour Koulibaly ?

Publié le 7 mai 2020 à 22h45 par Th.B.

Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, Liverpool est en pole position pour le recrutement de Kalidou Koulibaly après que le PSG se soit retiré de l’opération pour tenter de prolonger Thiago Silva. Newcastle a également offert un pont d’or au Sénégalais qui ne devrait cependant pas quitter le Napoli cet été.

Mais de quoi sera fait l’avenir de Kalidou Koulibaly ? À 28 ans, l’international sénégalais semble être prêt à se lancer un nouveau challenge après 6 saisons passées au Napoli. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club napolitain, le défenseur ne devrait pas honorer son engagement jusqu’à son terme. Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité ce jeudi 7 mai que Liverpool mène la danse dans la course à la signature de Kalidou Koulibaly alors que le PSG a récemment décidé de se retirer du dossier afin de mener à bien la prolongation de contrat de Thiago Silva, lié au club jusqu’à la fin de la saison. Le 10 Sport vous dévoilait également ces derniers temps que Koulibaly a reçu une alléchante offre de Newcastle, en passe de se faire racheter par de riches investisseurs saoudiens, grâce à laquelle il vivrait son rêve d’évoluer en Premier League et toucherait 12M€ chez les Magpies . Cependant, Koulibaly ne serait clairement pas certain de plier bagage à l’intersaison.

Koulibaly parti… pour rester au Napoli ?