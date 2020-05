Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait validé l'arrivée d'une nouvelle pépite !

Publié le 26 mai 2020 à 1h00 par La rédaction

Sur les tablettes de Zinédine Zidane dans le but de renforcer le secteur offensif du Real Madrid, une pépite galloise de Schalke 04 pourrait très vite rejoindre la Casa Blanca.

Si Zinédine Zidane a bien l’intention de s’attacher les services de très grands joueurs l’été prochain, il compte bien ajouter quelques pépites à son effectif. Récemment annoncé à la lutte avec le FC Barcelone pour Diego Talaverón, jeune joueur du FC Séville, l’entraîneur du Real Madrid aurait aussi coché le nom d’une pépite galloise titulaire dans un club réputé de Bundesliga. Le dossier pourrait coûter plusieurs millions d'euros, mais Zidane aurait donné son feu vert à ses dirigeants.

Prêt à tout pour cette pépite de Schalke 04 ?