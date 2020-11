Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane pour débloquer le dossier Haaland ?

Publié le 13 novembre 2020 à 21h30 par Th.B.

Erling Braut Haaland serait une grosse piste du Real Madrid en marge du mercato estival de 2022. Et Martin Odegaard serait susceptible de jouer un rôle très important dans cette opération.

Le Real Madrid pourrait bien, après avoir investi sur Vinicius Jr, Rodrygo Goes et bien d’autres pépites, poursuivre sur cette ligne de conduite d’ici l’été 2022. Lors du mercato en question, Karim Benzema ne sera plus contractuellement lié au Real Madrid à moins d’une prolongation d’ici-là, lorsque Erling Braut Haaland verra la clause libératoire insérée dans son contrat au Borussia Dortmund descendre à 75M€. Un prix plutôt abordable pour le Real Madrid qui aurait les yeux rivés sur le jeune international norvégien de 20 ans. Et un compatriote de l’attaquant du BvB pourrait permettre à la Casa Blanca de boucler cette opération.

Odegaard, la clé de l’opération Haaland ?