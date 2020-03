Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace XXL à venir pour Karim Benzema ?

Publié le 5 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même s’il reste indispensable à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Karim Benzema pourrait voir débarquer un concurrent de premier choix l’été prochain : Harry Kane.

« Il vient de prolonger son contrat au Real jusqu’en 2022, c’est officiel. Ça l’emmènera jusqu’à 35 ans, après on verra… Ce qui est sûr, c’est qu’il a toujours eu Lyon dans son cœur », a récemment indiqué l’agent de Karim Benzema au micro de RMC Sport , assurant donc que le buteur français avait fixé son avenir au Real Madrid. Pourtant, Zinedine Zidane se verrait bien attirer un autre buteur l’été prochain, et l’entraîneur merengue aurait une piste XXL à cet effet.

Kane pisté par le Real Madrid ?