Mercato - Real Madrid : Une menace se profile pour Haaland !

Publié le 30 mai 2021 à 15h00 par A.C.

Mino Raiola semble continuer à travailler dans l’ombre pour Erling Haaland, attaquant du Borussia Dortmund suivi par les plus grands clubs au monde.

Au même titre que Kylian Mbappé, de deux ans son ainé, Erling Haaland fait saliver les plus grands clubs du monde. Il faut dire que l’attaquant du Borussia Dortmund, élu meilleur joueur de la Bundesliga cette saison, impressionne ! Sa précocité et son rendement font déjà de lui l’un des plus grands buteurs d’Europe il n’a pas fallu attendre longtemps avant que son nom ne soit lié au Real Madrid. Le président Florentino Pérez souhaiterait en effet miser gros sur Haaland, afin de former la paire d’attaquants la plus dangereuse du Monde, avec Mbappé.

La Juve a parlé d’Haaland avec Raiola