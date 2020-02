Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une incroyable porte de sortie pour Martin Ødegaard ?

Publié le 28 février 2020 à 0h00 par A.M.

Prêté à la Real Sociedad pour deux saisons, Martin Ødegaard réalise de très belles prestations, au point de susciter l’intérêt de Manchester United.

Arrivé au Real Madrid durant le mercato d’hiver 2015, Martin Ødegaard a enchaîné les prêts. D’abord aux Pays-Bas avec une saison et demie à Heerenveen puis une saison au Vitesse Arnhem. Et après être monté en puissance, le Norvégien explose avec le Real Sociedad où il est prêté pour deux saisons. Auteur de quatre buts et cinq passes décisives en 21 rencontres de Liga, le meneur de jeu ne manque pas d’intérêts.

Manchester United surveille Martin Ødegaard