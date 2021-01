Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme ouverture se dessine pour Mohamed Salah !

Publié le 22 janvier 2021 à 23h30 par B.C.

Dans le viseur du Real Madrid, Mohamed Salah multiplie les sorties hasardeuses au sujet de son avenir, mais cela n’inciterait pas Liverpool à s’activer pour sa prolongation.

Certes, Kylian Mbappé apparaît comme la grande priorité du Real Madrid lors du prochain mercato estival, mais les obstacles sont nombreux sur la route de Florentino Pérez. Le club merengue pourrait donc être dans l’obligation de se focaliser sur un autre attaquant pour se renforcer, et le profil de Mohamed Salah ne laisserait pas indifférente la direction. En décembre dernier, l’attaquant de Liverpool avait d’ailleurs lancé un gros appel du pied au Real Madrid, mais également au Barça : « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club . » Une sortie qui a beaucoup fait réagir, mais les Reds n’auraient pas l’intention de se précipiter dans ce dossier.

Liverpool privilégie la prolongation de Van Dijk à celle de Salah