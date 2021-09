Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une destination exotique toujours possible pour Gareth Bale ?

Publié le 8 septembre 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que Gareth Bale n’écarterait pas l’idée de prolonger son contrat au Real Madrid, l’hypothèse de le voir traverser l’Atlantique ne serait pas encore à exclure en fin de saison.

Revenu au Real Madrid cet été après un an en prêt à Tottenham, Gareth Bale honore actuellement la dernière année de son contrat au sein du club de la capitale espagnole. Et pour ce qui est de la suite, le moins que l’on puisse dire est que l’international gallois est dans le flou. Ambitionnant de disputer la Coupe du monde 2022 avec le Pays de Galle, l’ancien joueur des Spurs se verrait bien prolonger son bail chez les Merengue , d’autant plus qu’il se sentirait à son aise sous les ordres de Carlo Ancelotti à en croire les informations dévoilées par AS ce mardi.

Un départ en MLS est encore possible pour Gareth Bale

Cependant, Gareth Bale disposerait en parallèle d’une solution de repli. Et pour cause, toujours selon les informations du média espagnol, la porte de la Major League Soccer serait toujours ouverte pour le gaucher de 32 ans. Reste maintenant à savoir si une franchise se manifestera pour l’accueillir si le Real Madrid décide de ne pas lui offrir de nouveau contrat.