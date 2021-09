Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale affiche un souhait fort en coulisses !

Publié le 7 septembre 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que son contrat expirera le 30 juin prochain, Gareth Bale nourrirait toujours l’espoir de signer une prolongation au Real Madrid au cours des prochains mois.

Après une saison en prêt à Tottenham, Gareth Bale est de retour au Real Madrid. Pourtant, sa cote de popularité auprès des supporters du club madrilène n’est plus très élevée depuis quelques années. Mais cela ne fait rien, l’international gallois tenait à revenir afin de montrer de quoi il est capable et surtout honorer la dernière année de son juteux contrat. Dernière année de contrat, vraiment ? Ce n’est finalement pas si sûr aux yeux de Gareth Bale…

Carlo Ancelotti lui a redonné confiance