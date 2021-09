Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge en coulisse pour Théo Hernandez !

Publié le 7 septembre 2021 à 22h15 par D.M.

Courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival, Théo Hernandez pourrait prochainement recevoir une offre de prolongation de la part du Milan AC.

Afin de renforcer le poste de latéral gauche, le PSG a décidé, en toute fin de mercato, d’enrôler Nuno Mendes. Le jeune joueur prometteur du Sporting Portugal est arrivé à Paris sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais selon la presse italienne, Nuno Mendes n’était pas le premier choix dans l’esprit de Leonardo. Durant cette session de transferts, le PSG aurait tenté de recruter Théo Hernandez selon les informations de Calciomercato.com. Mais l’international français aurait refusé de rejoindre la Ligue 1 et décidé de poursuivre sa carrière au Milan AC.

Le Milan AC prépare son offre pour Théo Hernandez

Mais même s’il a décidé de disputer la prochaine saison avec le Milan AC, Théo Hernandez continuerait d’intéresser plusieurs grosses équipes européennes et pourrait recevoir de nombreuses propositions dans les prochains mois. Afin de repousser cette menace et éviter une mauvaise surprise, la formation italienne devrait prochainement entamer des négociations avec le latéral gauche au sujet de la signature d’un nouveau contrat. Lié au Milan AC jusqu’en 2024, Théo Hernandez pourrait prolonger son bail et recevoir un salaire plus important dans les années à venir.